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Вакансия Бронировщик билетов
Работа только для совершеннолетних
Бесплатное обучения
Стабильная зарплата 2140$ в месяц
Никаких вложений
Гибкий график работы
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Преимущества нашей компании
Требования к кандидатам
Пройти обучение - это абсолютно бесплатно
Оформление заказов - подбирать максимально выгодные условия для клиентов.
Формирования отчётов - еженедельно сдавать отчёт о проделанной работе.
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Вакансия Бронировщик билетов
Работа только для совершеннолетних
Бесплатное обучения
Стабильная зарплата 2140$ в месяц
Никаких вложений
Гибкий график работы
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.