Вакансия Бронировщик билетов
Работа только для совершеннолетних
Бесплатное обучения
Стабильная зарплата 2140$ в месяц
Никаких вложений
Гибкий график работы
Viber или Telegram
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Преимущества нашей компании

Зарплата
Мы гарантируем стабильную зарплату без задержек.
Еженедельные выплаты.
Так же можно получать доплаты за переработку.
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Свободное время
Для выполнения дневной нормы вам понадобится не более трёх часов в день.
Удобное время для работы вы можете выбирать самостоятельно.
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Привязка к месту
Работать надо в интернете. Обрабатывать оставляемые заявки и находить самые актуальные цены.
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Требования к кандидатам

Пройти обучение - это абсолютно бесплатно

Оформление заказов - подбирать максимально выгодные условия для клиентов.

Формирования отчётов - еженедельно сдавать отчёт о проделанной работе.

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Вакансия Бронировщик билетов
Работа только для совершеннолетних
Бесплатное обучения
Стабильная зарплата 2140$ в месяц
Никаких вложений
Гибкий график работы
Viber или Telegram
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
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